Karin Bloemen heeft het weer gefikst; opnieuw brengt ze een veelkleurig en inspirerend boek over haken uit, Granny squares met Karin Bloemen. Bevatte haar eerste boek veel grote ontwerpen als vesten en truien, gemaakt van vierkantjes, nu zoomt ze in op het vierkantje zelf. De granny square, in goed Nederlands, is een veelzijdig stukje haakwerk. Het is van zichzelf een compleet werkstukje, dat de meeste mensen in een dag afkrijgen. Je kunt vervolgens gaan voor een sprei. In dit boek staan eenvoudige projectjes zoals tasjes of een haarband. Bloemen en haar ontwerpster zus Yvonne zeggen eerlijk dat er zoveel ontwerpen van vierkantjes op de wereld zijn, ‘dat je amper kunt zeggen dat wij nou superorigineel zijn’. Toch was ik zeer gecharmeerd van al hun originele vierkantjes, zoals een glas-in-loodontwerp. Karins derde boek, over cirkels en kleuren, is in de maak. ◀