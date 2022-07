Jeffrey Archer is en blijft een geboren verteller, die zijn lezers in spanning houdt en geregeld op het verkeerde been zet, niet het minst door meesterlijke cliffhangers. Het niet altijd parlementaire taalgebruik zal de lezer voor lief moeten nemen. In het volle zicht is het tweede deel over William Warwick en zijn opmars bij de Londense politie. Het verhaal is het best te volgen als je ook het eerste deel hebt gelezen, Wie niet waagt. ◀

roman

De jacht op de Adder

In het volle zicht.

Jeffrey Archer (vert. Joost van der Meer en William Oostendorp). Uitg. HarperCollins, Amsterdam 2022.

318 blz. € 21,99

