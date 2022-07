Deze roman biedt bezinning op je (geloofs)leven

Hulppredikant Hanna Shepley werkt zich uit de naad in de Westminster Church in Chicago. De kerkleiding vindt het noodzakelijk dat ze een sabbatical neemt. Mara Garrison voelt zich al sinds haar jeugd niet geliefd, ook niet door haar man. Studente Charissa Sinclair Goodman is een perfectionist die met haar verstandsgeloof de hemel denkt te verdienen.

Alle vier worden ze op het spoor gezet van een cursus in het New Hope-retraitecentrum. En die heeft indringende, blijvende gevolgen voor hun (geloofs)leven. Reisgenoten is eerder verschenen, in 2016, en de uitgever heeft terecht een goedkope heruitgave verzorgd. Deze geloofscursus in romanvorm zet je aan het denken over je eigen leven en dat kan een enorme verrijking zijn. ◀

ReisgenotenSharo..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .