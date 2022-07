‘Soms lijkt het wel of we geobsedeerd raken door wat nog niet goed gaat’, zegt deze Duitse filosoof

Moet ik weerbaarder worden, of moet de wereld om mij heen veranderen, en meer rekening met mij houden? Die vraag duikt voortdurend op in onze tijd, constateert de Duitse filosoof Svenja Flaßpöhler. ‘Hoe gelijkwaardiger een samenleving is, des te gevoeliger zijn we voor nog resterende ongerechtigheid.’

Het is de tijd van MeToo en Black Lives Matter. Minderheden strijden om erkenning. Tegelijk speelt er een genderdiscussie in de taal en hebben we het over de grenzen van de vrijheid van meningsuiting. Blijkbaar, constateert Svenja Flaßpöhler, zijn we er meer dan ooit mee bezig de grenzen van wat we kunnen hebben opnieuw te bepalen.

Maar de discussie erover loopt steeds meer vast, ziet de hoofdredacteur van het Duitse Filosofie Magazine. In haar nieuwe boek Sensibel schrijft ze: ‘Liberale en egalitaire opvattingen, rechts en links, oud en jong, slachtoffers en niet-slachtoffers staan onverzoenlijk tegenover elkaar. Terwijl de ene groep zegt: jullie stellen je aan, jullie zijn overgevoelig, reageert de tegenpartij me..

