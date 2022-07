Een Amsterdamse politiecommissaris hielp de nazi’s al ver voor de oorlog met het opsporen van hun tegenstanders

In het Nederlandse grensgebied met Duitsland begon de oorlog al in 1933. Tegenstanders van het naziregime waren er hun leven niet zeker.

Soms ontsnapten er belangrijke zaken aan het oog van Loe de Jong, de geschiedschrijver van de oorlog. In het eerste deel van Het Koninkrijk der Nederlanden in de Tweede Wereldoorlog schrijft De Jong over de jaren dertig, over de werkloosheid, de opkomst van de NSB en de vlucht van Duitse Joden naar Nederland. Maar de naam van Henk Spansier komt in het hele boek niet voor, hoewel het 664 bladzijden telt.

Spansier was de hoofdpersoon in ‘de zaak-Spansier’, die de verhoudingen tussen Nederland en Duitsland jarenlang belastte. Spansier, een Nederlandse tegenstander van het Hitler-regime, was in augustus 1933 op verraderlijke wijze door de Duitsers gearresteerd en tot een lange gevangenisstraf veroordeeld. Alle Nederlandse kranten schreven ero..

