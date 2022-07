Dit boek maakte het meeste indruk op Stine Jensen: ‘Het is een liefdesverklaring aan Afrika’

Er zijn van die boeken die je nooit meer vergeet. Deens-Nederlands filosoof, schrijver, recensent en programmamaker Stine Jensen (50) over Een lied van Afrika (1937) van de Deense barones Karen Blixen. ‘Ze blikt melancholisch terug op haar leven waardoor een liefdevolle toon voor mens, dier en natuur ontstaat.’

Stine Jensen is een echte lezer. ‘Ik ben er jong mee begonnen. Mijn overbuurvrouw nam me mee naar de bibliotheek en ik kocht boeken van mijn zakgeld. Ik las De Vijf, De dolle tweeling, Pitty gaat naar kostschool en de Deense Donald Duck.

Eén bibliotheekboek heb ik nooit teruggebracht, Het Zimmerman Telegram van Barbara Tuchman, omdat ik het veel langer nodig had dan drie weken. Het moeilijkste vond ik dat ik besloot vierhonderd boeken weg te doen bij mijn verhuizing.’

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Een lied van Afrika uit 1937 van Karen Blixen, een autobiografische, antropologische, literaire en poëtische roman. Het boek werd bekend door de verfilming, Out of Africa. Blixen - in de film gespeeld door..

