De 95-jarige dichter Aggie van der Meer is pas net op stoom

De 95-jarige schrijver en dichter Aggie van der Meer bekleedt een bijzondere plaats in de Nederlandse en Friese literatuur. Rond haar zeventigste raakte ze pas echt op stoom, en nog altijd is ze zeer productief en sociaal betrokken. Deze week verschijnt nieuw werk van haar, deels op muziek gezet door Hoite Pruiksma. ‘Ze is haar tijd ver vooruit.’

We schrijven 5 mei 1945: de bevrijding! Heel Bolsward is buiten zichzelf van blijdschap. Toch ervaart de 17-jarige Aggie een onthutsende domper op deze feestdag. Want ze ziet hoe bij het stadhuis een jong meisje uit een NSB-gezin hardhandig wordt kaalgeschoren.

‘Ik heb me daar plaatsvervangend voor geschaamd,’ zegt de inmiddels 95-jarige gedecideerd. ‘Ik dacht: nu is er die prachtige bevrijding, iedereen enthousiast, en meteen gaat er alweer iets fout: we willen wraak. Dat leren we maar niet af.’

Bijna tachtig jaar later signaleert ze nog dezelfde mechanismen: ‘Mensen oordelen meteen, zonder te weten hoe het zit. Ze willen ook alsmaar hogere straffen, een afrekening, zonder na te denken wat voor zowel het slachtoffer als de dader nu eigenl..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .