In de roman Winterthur kijk je verder dan de mensenwereld

Met zijn debuut Winterthur schreef Alexander Nieuwenhuis een fascinerende en tot nadenken stemmende roman over onze omgang met de natuur. Nieuwenhuis (1984) is journalist, essayist en wildernisgids. Winterthur is zijn romandebuut. De roman vertelt over een jonge Nederlander die naar Zwitserland reist om daar de geschiedenis van de Club van Rome te onderzoeken.

De Club van Rome bestaat uit wetenschappers die in hun publicatie De grenzen aan de groei (1972) problemen waar we nu mee worstelen voorspelden, zonder dat er in de tussenliggende vijftig jaar veel is opgelost. In Winterthur, de plaats waar het kantoor van de Club van Rome is gevestigd, volgt een ontmoeting met de dakloze Antonin. Hij leeft in een eenvoudige hut in het bos en probeert te leven van wat hij in de natuur, en af en toe in een prullenbak, vindt.

Winterthur bevat levendige dialogen tussen de jonge Nederlander en Antonin, en bespiegelingen over onze verhouding tot de natuur.

Dat begint al op de eerste bladzijde, waarin de hoofdpersoon beschrijft hoe hij boswandelingen nodig heeft om zijn gedachten te ordenen. Maar daa..

