Auteur Daniël Rovers doet in Vergeten meesters een serieuze poging om met taal te schilderen

Wat kleuren betekenen voor een schilder, zijn woorden voor een schrijver. Auteur Daniël Rovers (1975) doet in Vergeten meesters echter een serieuze poging om met taal te schilderen. Bovendien zijn er binnen deze roman verschillende reproducties van schilderijen afgedrukt. En talloze hoofdstuktitels verwijzen naar beroemde artistieke meesterstukken uit de zeventiende eeuw.

Buiten het ontwerpen van een intrigerend plot, is Rovers in staat met maar een paar toetsen een compleet personage op het romandoek te zetten. Een werkwijze die zijn schrijverschap kenmerkt en die we kennen van eerdere geschriften zoals Elf uit 2010. Hierin toont de auteur zijn kunde. Hij brengt – zoals de oude meesters eertijds – niet alleen lichte en donkere kleuren aan, bij wijze van contrast, maar heeft oog voor nuance. Op die manier krijgen de personages (psychologische) diepte.

Hun werk voor het Rijksmuseum Dutch Masters bindt de romanfiguren in Vergeten meesters. De lezer maakt onder anderen kennis met hoofd communicatie Raf De Kesel, die op strategische en geheel eigen wijze het museumaanbod de moderne tijd in wil loodsen.

Ve..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .