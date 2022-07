In de historische roman Julia komt het enige kind van keizer Augustus tot leven

Over Julia (39 voor Christus - 14 na Christus), het enige kind van keizer Augustus, is weinig bekend. Er is geen beeld of beeltenis meer van haar te vinden. Door historisch onderzoek, het lezen van poëzie van Julia’s tijdgenoten en door de plekken uit haar leven te bezoeken wekt Rosita Steenbeek (1957) deze vrijgevochten vrouw tot leven in haar historische roman Julia. De schaarse feiten vult ze aan met haar verbeelding.