De veelbekroonde kinderboekenauteur Els Pelgrom sluit met Het levende hoofd haar carrière in stijl af

Els Pelgrom in 1989, een jaar voordat zij de Gouden Griffel kreeg toegekend voor haar kinderboek De eikelvreters. (beeld anp)

‘Tja, weet je … Het leven kan wonderbaarlijk zijn …’ Deze woorden van hoofdpersoon Witteveer uit Els Pelgroms nieuwste verhaal vatten haar boek kernachtig samen. Het levende hoofd is zonder meer het wonderlijkste boek dat ze in haar lange schrijversbestaan heeft uitgegeven.

Dat begint al met de hoofdpersoon: Witteveer bestaat alleen uit een kaal hoofd, woont bij zijn oma en ligt al zijn hele leven op een kussen in bed te slapen en te lezen. Niet gek dat hij ook weleens iets van de wereld wil zien.

Gelukkig is daar de kleurrijke gekko, die leeft van de spinnen en vliegen in oma’s huis. Hij kan wensen vervullen en Witteveer heeft er wel een paar. Het begint met lang zwart haar en een paar veren, maar uiteindelijk trekt hij met in..

