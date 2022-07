Ook wie nauwelijks met seks bezig is, kan prima volwaardig mens zijn

Wat hebben Bijbel en theologie te zeggen over gender en seksualiteit? Theologen René Erwich en Almatine Leene staken hun nek uit en schreven er een boek over.

Vuur dat nooit dooft, naar Hooglied 8:6-7, is een prachtige titel voor een studie over gender, seksualiteit en theologie. Het boek zelf is ook prachtig, en wel om minstens drie redenen. Allereerst vanwege de uitstekende oriëntatie die het biedt op wat er rond dit thema zoal aan de orde is. De auteurs zetten overzichtelijk op een rij wat er de laatste decennia bekend is geworden over genderdifferentiatie en de diversiteit aan seksuele oriëntaties.

Ze maken gebruik van diverse up-to-date handboeken en vertalen veel vakkennis door naar een breed publiek. Haarfijn leggen ze uit wat er zoal schuilgaat achter de letters die we vaak zo ingewikkeld vinden om achter elkaar uit te spreken: LHBTIQ. Ook gaan ze na hoe er recent in met name de E..

