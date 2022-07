Visserstruien vertellen de historie van de vrouwen die ze breiden, en de mannen die ze droegen. Deze geschiedenis is opgetekend door Stella Ruhe. Zij geeft een mooi historisch overzicht van een eeuw vissersleven van pakweg 1850 tot 1950. Niet alleen is er veel informatie over de visserij, maar ook over het zware leven aan boord. Over het (olie)goed heen droegen de vissers wollen truien met motiefjes, gebreid door de vrouwen, die aan wal een niet minder hard bestaan leidden. De patronen, die verschilden van plaats tot plaats, zijn niet te vinden op papier, maar zaten in het hoofd van de vissersvrouwen. De prachtige truien zijn in het boek Visserstruien verzameld nauwkeurig nagetekend van oude foto’s. Er is dus wat rekenwerk verei..

