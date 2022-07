Berlijn, 1919. Vlak na de gruwelijke tijd van de Grote Oorlog en de Spaanse griep komt in Berlijn-Zehlendorf een aftands, uitgewoond sanatorium te koop. Dokter Louis Conradi, zevendedagsadventist, besluit met hulp van de broederschap in het pand een nieuw, modern ziekenhuis te vestigen, het Waldfriede. Bij de opbouw daarvan is de hulp van de competente verpleegster Hanna Richter van onschatbare waarde. Maar Hanna draagt een groot verdriet met zich. Haar verloofde Martin is toen hij gewond teruggebracht werd uit de oorlog, voor haar ogen gestorven en die wond in Hanna’s hart wil maar niet helen. Afleiding vindt ze in het opbouwen van Waldfriede, en bij een sympathieke arts-