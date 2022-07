Bij Jan Ullrich is het altijd berg of dal

Vandaag begint de Ronde van Frankrijk, voor de 109e keer, met een tijdrit in de Deense hoofdstad Kopenhagen. In 1996 werd de Tour gewonnen door de Deen Bjarne Riis. Hij werd in zijn poging de zege te prolongeren op 15 juli 1997 verpulverd door een rossige jongen van 23, die na 242 kilometer in snikheet weer de tiende etappe won, in Andorra.

Jan Ullrich zou de komende tien jaar winnen, dacht Bernard Hinault, de Bretonse slavendrijver die hele reeksen tijdgenoten aan gort reed. ‘C’est Merckx!’, zei Raymond Poulidor, de Franse renner die na de grootste wieler-Belg aller tijden met Zoetemelk de ‘eeuwige tweede’ was. Jan Ullrich zou dat vijf keer doen, tweede worden in de Tour de France, tussen 1996 en 2003. De laatste drie keer was het achter..

