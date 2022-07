Onuitgepakte koffers

Meer dan 100 miljoen vluchtelingen, een schare die haast niet meer te tellen is, zo viel te lezen op de voorpagina van deze krant op 20 juni, Wereldvluchtelingendag. Zo’n getal kan een mentale afstand veroorzaken, te groot, te veel om te bevatten. Het kan ook groeiend verzet legitimeren. We kunnen toch niet de hele wereld opvangen? Veel mensen zijn immers niet op de vlucht voor oorlog of vervolging maar willen gewoon een betere economische toekomst?

Moet je eerst goed nadenken voordat je op de vlucht slaat naar Europa? Oekraïners blijken op een warmer welkom te kunnen rekenen dan Syriërs, Afghanen of Afrikanen. In het nieuwe Europese migratie- en vluchtelingenbeleid lijkt het recht om in een ander land asiel te vragen niet meer vanzelfsprekend en aan de buitengrenzen van Europa worden asielzoekers teruggeduwd. In ons eigen land spreken we inmiddels van een asielcrisis nu er maar geen einde komt aan de wantoestanden in het aanmeldcentrum in Ter Apel. Mensonterend, oordeelt het Rode Kruis maar in de media en aan de talkshowtafels legt deze problematiek het af tegen stikstofvenijn en bedreigde vliegvakanties. Wat doen we met vluchtelingen?

de bek van een haai

Op de essentiële momenten in..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .