Lutz Seiler is een schrijver die in Nederland alle aandacht verdient, bewijst zijn nieuwste boek

De Duitse schrijver Lutz Seiler (1963) ontving in 2014 de Deutscher Buchpreis, de belangrijkste literaire prijs van Duitsland, voor zijn debuutroman Kruso. Ruim zeven jaar moesten lezers wachten op zijn tweede roman. Stern 111 lost de hoge verwachtingen in.

De roman speelt kort na het einde van de DDR. Inge en Walter Bisschoff verlaten hun woonplaats Gera, en vluchten naar het westen. Hun zoon Carl blijft in het oosten achter. Hij besluit niet op het ouderlijk huis te blijven passen, zoals beloofd, maar rijdt met de Zjigoeli, de oude, liefdevol beschreven Russische auto van zijn vader, naar Oost-Berlijn. Daar belandt hij in kringen die zich verzetten tegen het kapitalisme en een ‘straatoorlog’ om leegstaande panden voeren.

Stern 111 is een rijk boek. Seiler vertelt over een familie die uiteenvalt, over het leven in de DDR en over alternatieve communes in Oost-Berlijn. De roman zit vol ontroerende scènes en beeldende details. Zo vraagt Carl zich bij de vlucht van zijn ouders af..

