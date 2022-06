‘Vann laat zien hoe trauma wordt doorgegeven’

Er zijn van die boeken die je nooit vergeet. Schrijfster Janke Reitsma (34) over de roman Aquarium van David Vann. ‘Het interesseert me enorm hoe hij schrijft over familieverhoudingen.’

Janke Reitsma is auteur en orthopedagoge. Ze groeide op in een klein dorp in Friesland en woont nu in Zwolle. In 2021 verscheen haar debuutroman bij uitgeverij Mozaïek, Niets ontgaat ons. Het boek kreeg lovende recensies.

Welk boek heeft het meest indruk op u gemaakt?

‘Een favoriet boek is Ons soort mensen van de Duitse auteur Juli Zeh. Maar dat bevat zoveel verhaallijnen en personages, dat ik het opnieuw moet lezen om het goed te beschrijven. Daarom kies ik een ander boek dat grote indruk maakte: Aquarium van de Canadees David Vann.’

Wanneer las u dat voor het eerst?

‘Twee jaar geleden, nadat ik eerst zijn debuutroman Legende van een zelfmoord had gelezen. Bijna al zijn boeken spelen zich af in de ruige natuur, dat spre..

