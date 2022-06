De eerste Nederlandse feministe zat aan het eind van haar leven ruim drie jaar gevangen

De geschiedenis van de vrouwenemancipatie in Nederland is een verhaal vol primeurs. In 1871 was Aletta Jacobs de eerste vrouwelijke student, in 1911 was Annie Zernike de eerste vrouwelijke dominee en in 2014 was Lilian Janse-van der Weele het eerste vrouwelijke raadslid namens de SGP.

En wie was de eerste feministe in Nederland? Het antwoord is niet zo eenvoudig, want wanneer is iemand feministe? Toch zijn er goede redenen om Etta Palm (1743-1799) de eerste Nederlandse feministe te noemen. De traditie wil het. Een biografie uit 1929 noemt haar Nederlands eerste feministe en Wil Schackmann doet het opnieuw: Etta Palm. Van Nederlands eerste feministe tot staatsvijand heet zijn nieuwste boek.

Schackmann schreef eerder boeken over de Kol..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .