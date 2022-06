Na een uiterst vervelend paparazzi-incident is actrice Katherine Parker Hollywood ontvlucht en heeft ze afzondering gezocht in het lieflijke kustplaatsje Hope Harbor. Ze wil daar eens goed nadenken over hoe ze haar leven verder zal inrichten: de ster worden in een nieuwe film of iets heel anders proberen. In het huis naast haar gehuurde bungalow woont barista Zach Garrett, eigenaar van een populaire koffiezaak. Hij heeft ooit het roer drastisch omgegooid en daar nooit spijt van gekregen. Alleen het feit dat zijn vader woedend is over zijn beslissing werpt een smet op zijn tevreden leven. Hij is wellicht de ervaringsdeskundige die Katherine kan helpen en adviseren. Maar het valt niet mee om zijn schuwe buurvrouw te benaderen.