In september 1890 reist de Duitse lerares Charlotte Pauly naar een dorpje in het Engelse Surrey. Op het landgoed Chalk Hill zal ze gaan werken als gouvernante voor de achtjarige Emily Clayworth. Al snel blijkt dat haar nieuwe pupil last heeft van afschuwelijke nachtmerries, die te maken hebben met het overlijden van haar moeder, Lady Ellen. Charlotte heeft te doen met het lieve, leergierige meisje, en besluit te onderzoeken wat er is gebeurd rond de dood van Ellen. Dat valt echter niet mee, want haar werkgever, Sir Andrew Clayworth, heeft al het personeel ten strengste verboden iets over zijn vrouw te zeggen. Tijdens haar speurtocht wordt het Charlotte duidelijk dat het prachtige landhuis duistere geheimen herbergt.