Diepe ellende in Glasgow

De Schots-Amerikaanse schrijver Douglas Stuart werd in 2022 beroemd, toen zijn roman Shuggie Bain werd bekroond met de Booker Prize. In Stuarts nieuwe roman Mungo is een vijftienjarige jongen net als Shuggie Bain totaal gefixeerd op zijn moeder. De zachtaardige Mungo Hamilton, vernoemd naar de beschermheilige van de Schotse stad Glasgow, kan zijn aan drank verslaafde moeder Mo-Ma niet loslaten en zoekt constant naar haar warmte.

Mo-Ma moest haar drie kinderen alleen opvoeden. Het gezin woont in het protestantse Gallowgate, in het ‘East End’ van Glasgow. Gallowgate is scherp afgegrensd van Royston, een door katholieken bevolkte wijk. Tussen de twee wijken heerst permanent oorlog. Voor Mungo, zijn zus Jodie en zijn oudere broer Hamish is overdag lopen door Royston bijna zelfmoord.

De armoedige flats, het vandalisme, het drankmisbruik en het mishandelen van vrouwen zijn gedeeltelijk het gevolg van het economische verval in Glasgow. Sinds 1970 verdween de ene gerenommeerde scheepswerf na de andere.

De ‘Papen’ zijn voor de protestanten de ware vijand en omgekeerd. Maar het kan nog erger. Namelijk, wanneer een jongen in Royston of Gallowgate van homoseksuel..

