Geblokkeerd door rouw en schuld

In haar nieuwe roman schrijft Marie de Meister over een schrijfster met een writer’s block die een roman wil schrijven over verlies en schuld. Na veel geworstel en frustratie komt er een fragment betoverend proza uit haar pen. Zinnen over de band met haar moeder, over vervreemding en geborgenheid.

Lang lijkt het erop dat De Meister gesleuteld heeft aan een roman die gedoemd is te mislukken. Haar hoofdpersoon Katrijn van Munster maakt er als schrijver dan ook een potje van. Zij constateert de hele tijd dat haar schrijverij niet lukt. En geeft zichzelf steeds een nieuwe schrijfopdracht om haar Werkboek te vullen. Het schiet niet op.

Marie de Meister publiceerde in 2016 haar roman De stilte van Thé, die door het boekenpanel van DWDD werd geprezen. Zij publiceerde verhalen in De Gids en Maatstaf. Tot haar pensioen was zij hoogleraar aan de rechtenfaculteit te Leiden.

Personage Katrijn heeft geen gelukkig leven geleid. In ‘E., de meest burgerlijke stad van Nederland’, is ze jarenlang docent Engels geweest. Af en toe had ze een relatie di..

