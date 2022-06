Een luchtkasteel in Nederlands-Indië

Joseph Conrad is bij uitstek een schrijver zonder grenzen. Officieel staat hij te boek als ‘Pools-Brits’, maar daarmee doe je hem eigenlijk tekort: hij werd geboren binnen het Russische tsarenrijk, op Oekraïens grondgebied, uit Poolse ouders. Later bevoer hij de wereldzeeën, voornamelijk onder Britse vlag.

Zijn debuutroman, Almayers luchtkasteel (1895), speelt zich af in de binnenlanden van de Maleisische archipel. Een hoofdrol is weggelegd voor de Nederlander Olmeijer, wiens naam verbasterd is tot Almayer. De grensoverstijgende achtergrond van de auteur vormt een rode draad in zijn oeuvre. Vaak kiest Joseph Conrad een koloniale omgeving als setting, met een diversiteit van culturen en nationaliteiten, die even zo vaak met elkaar in botsing komen (zoals in bekende titels als Lord Jim, Nostromo en Hart der duisternis).

Verder is het interessant dat zijn werk een brug vormt tussen de realistische literatuur en de modernistische. Een voorbeeld van dat laatste in Almayers luchtkasteel is het atypische verhaalverloop: het boek beg..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .