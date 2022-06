De lockdownroman van Waterdrinker

Als verslaggever voor De Telegraaf volgde hij de ontwikkelingen in Rusland vanuit zijn appartement in Sint-Petersburg op de voet. Inmiddels is de grond hem daar te heet onder de voeten geworden en hebben de auteur en zijn vrouw Julia hun woning verlaten zonder te weten of ze ooit weer veilig terug kunnen keren.

In zijn nieuwste roman slaat de hoofdpersoon, die door het leven gaat als Pieter Waterdrinker, ook al op de vlucht. Biecht aan mijn vrouw speelt zich af in 2020 tijdens de eerste weken van de corona-epidemie. Terwijl zijn echtgenote Julia verblijft in Frankrijk, trekt de fictieve Waterdrinker zich terug in de ‘Schrijversresidentie’ aan het Spui in Amsterdam. Hij moet enkele lezingen geven in Nederland en wil da..

