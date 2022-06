Waar komt het huidige denken over markt en overheid vandaan? Dit boek legt het uit

Bram Mellink en Merijn Oudenampsen schreven een boek over wat het neoliberalisme nou precies is, en hoe neoliberale ideeën het economisch denken in Nederland hebben beïnvloed.

Wie zich interesseert voor politiek kan het niet zijn ontgaan: het begrip neoliberalisme is overal. Maar toch is er met die term iets vreemds aan de hand. Hoe vaker het opduikt in analyses, hoe luider de vermeende aanhangers ervan beweren dat het een vaag begrip is, niet meer dan een stok om mee te slaan.

In Neoliberalisme. Een Nederlandse geschiedenis laten Bram Mellink en Merijn Oudenampsen zien dat het neoliberalisme veel meer is dan een etiket voor ideologische tegenstanders. Ze doen dat door vooral zich te richten op economen en ambtenaren. Zo’n benadering ligt voor de hand als je naar vooraanstaande neoliberale denkers zelf luistert. Zij dachten dat je geduldig moet werken aan het verspreiden van je ideeën om invloed ..

