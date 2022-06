Alle schoonheid begint met de juiste maatverhoudingen

Over de bouwkunst, geschreven in de vijftiende eeuw door Leon Battista Alberti, wordt beschouwd als het fundament van de westerse architectuur. Nu is er eindelijk een Nederlandse vertaling.

Dat Leon Battista Alberti (1404-1472) naast architect ook begenadigd schrijver was, én wetenschapper, én schilder, is op elke bladzijde van Over de bouwkunst te ervaren. Het boek verscheen begin dit jaar voor het eerst in een Nederlandse vertaling. Zelden las ik zo’n goed geschreven boek over architectuur, en dat terwijl het geschreven is rond de jaren veertig van de vijftiende eeuw.

Het compliment is natuurlijk ook voor de vertaler. De in 2017 overleden uitgever Henk Hoeks nam anderhalf decennium geleden het initiatief en begon met de vertaling. Na zijn overlijden is het project gelukkig voortgezet, tot het nu eindelijk verschenen is in een goed verzorgde uitgave. Dat is rijkelijk laat, want al in de zestiende eeuw waren er Italiaa..

