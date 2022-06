De psychiater die voorgevoelens verzamelde: ‘Ik denk dat we reageren op voorgevoelens alsóf ze waar zijn’

Is de toekomst te voorspellen? Je weet maar nooit, dacht de Engelse psychiater John Barker. Hij stichtte het Bureau Voorgevoelens en liet honderden bange vermoedens registreren. Het werd geen succes, maar Barkers interesse was veelzijdig. Net als de menselijke geest, blijkt uit zijn biografie.

Het is 1966, het Verenigd Koninkrijk is een grauw land met een gebrekkige, verouderde zorg voor psychiatrisch patiënten. Ergens diep in de provincie, aan het einde van een landweg, worstelt een nieuwsgierige psychiater met zijn zware werkdagen in zo’n gesloten inrichting, vol gekwelde mensen die niet de juiste diagnose kregen, laat staan de goede dagbesteding. John Barkers belangstelling in de menselijke geest is breed, breder dan de benauwende inrichting. Dat heeft gevolgen.

Dan gebeurt er, op 21 oktober 1966, een grote mijnramp in het dorpje Aberfan in Wales. Een berg kolengruis schuift over het dorp heen, er sterven 144 mensen, onder wie 116 schoolkinderen. Het hele land is in shock. John Barker reist spoorslags af naar Aberfan ..

