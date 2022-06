De Linkse Kerk krijgt ervan langs, maar is dat terecht?

Terwijl gereformeerden eerder conservatief waren slaan ze vanaf 1960 voortdurend linksaf, stellen diverse auteurs in de bundel De linkse kerk. Maar is dat wel zo?

André Rouvoet en Eimert van Middelkoop in 2007, toen ze respectievelijk vicepremier en minister van Defensie namens de ChristenUnie waren in het kabinet Balkenende IV. (beeld anp / Rick Nederstigt)

De linkse kerk, dat was de plaats waar volgens vroegere Nederlandse populisten een soort eredienst werd gehouden voor linkse politieke hobby’s. In deze ‘kerk’ bevonden zich te midden van socialisten en zelfs communisten ethisch en sociaal-economisch bevlogen gelovigen die onder de vlag van evangelische radicaliteit de wereld wilden verbeteren.

Deze christenen sympathiseerden met het African National Congress (ANC), demonstreerden tegen de Amerikaanse inzet in Vietnam en kernwapens in West-Europa. Ze wilden dat Nieuw-Guinea aan Indonesië werd gegeven en sympathiseerden meer met de Palestijnen dan met Israël. Ze veranderden de Anti-Revolutionaire Partij (ARP), de Vrije Universiteit (VU), het dagblad Trouw en de NCRV in speerpunten ..

