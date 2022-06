Bart Jan Spruyt ging drie zomers lang naar Friesland. En daar had hij een bijzondere reden voor

De kerk in Longerhouw, waar Jan Wouter Felix in 1848 predikant werd. (beeld google maps)

Waarom schrijft iemand een boek over een bijna vergeten hervormde dominee uit de negentiende eeuw? Waarom schrijft Bart Jan Spruyt dat boek? Spruyt is columnist van het Nederlands Dagblad, en hij is docent geschiedenis aan een reformatorische scholengemeenschap in Rotterdam en docent kerkgeschiedenis aan het Hersteld Hervormd Seminarie in Amsterdam. Die functies lichten een tipje van de sluier op.

Spruyt, zo schrijft hij in de inleiding van zijn boek over dominee Jan Wouter Felix, is al lange tijd geboeid door het Réveil, een religieuze opwekkingsbeweging uit de negentiende eeuw. Bij het Réveil horen grote namen als Willem Bilderdijk, Isaac da Costa en Groen van Prinsterer.

De aanhangers van het Réveil probeerden nieuwe vormen te vin..

