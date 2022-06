Roy Jacobsen: ‘Het echte leven kent altijd een open einde’

De Noorse schrijver Roy Jacobsen had een aantal jaren geleden veel succes met zijn roman De onzichtbaren, over het rauwe, Noorse eilandleven. Nu is er al het tweede vervolgdeel. ‘Ik wil over het échte leven schrijven. Ik heb in de bouw en op het land gewerkt en zelfs een tijdje als walvisvaarder. Vanuit die ervaring schrijf ik.’

Eigenlijk zou hij vanuit Italië pas na een korte tussenstop in Amsterdam weer terug naar Oslo vliegen. Maar de chaos op Schiphol riep zoveel ergernis op, dat Roy Jacobsen (1954) ter plekke besloot om Amsterdam maar even Amsterdam te laten. En daarom bellen we nu, aan de vooravond van een lange zomer die de schrijver verder in alle rust met zijn familie hoopt door te brengen in zijn buitenhuis op een van de vele eilanden die Noorwegen rijk is.

Aanleiding: de verschijning van Ogen van de Rigel, het derde deel van Jacobsens kroniek over het leven van de familie Barrøy op een gelijknamig voor de Noorse westkust gelegen eiland. Waar de lezer in De onzichtbaren kennis maakt met de barre vooroorlogse omstandigheden waaronder de..

