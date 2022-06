Bergen beklimmen als levensdoel

De roman Zuurstofschuld staat bol van filosofische overpeinzingen en existentiële vragen over het teruggeworpen zijn op jezelf in de leegte van de bergen op grote hoogte. Wat heb je daar ook te zoeken. Er is niets, en het enige antwoord is: omdat het er is en omdat het misschien kan. De berg verslaaft, slurpt je op, net zo lang tot het genoeg is geweest of totdat je er voorgoed blijft.