Wie een geweten heeft, lijdt

De Groningse wiethandelaar Robert liegt en bedriegt, maar blijkt niettemin veel last van zijn geweten te hebben. Peter Middendorp laat zijn lezers opnieuw kijken in de ziel van een duister persoon.

Neven is een intrigerende roman over de verknipte wiethandelaar Robert Oosterhof in Noord-Groningen die zijn ‘dubbelneef’ Arie (hun vaders zijn broers, hun moeders zijn zussen) onbedoeld slachtoffer laat worden van een criminele afrekening. Waarbij de vraag rijst wat erger is: spijt over wat je in je leven hebt nágelaten, of schuldgevoel over een foute beslissing? Het punt bij Rob is dat hij het initiatief altijd aan Arie overliet. Zijn leven lijkt een ‘langdurige zit op de passagiersstoel’.

Net als in zijn vorige roman Je bent van mij over de binnenwereld van de verkrachter en moordenaar van een jonge vrouw, laat Peter Middendorp (1971) ons kijken in de ziel van een duister persoon. Robert liegt en bedriegt, maar blijkt niettemi..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .