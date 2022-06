In de wereld van Roald Dahl zijn de kinderen aan de macht

Matilda, Sjakie en de chocoladefabriek, De heksen, De GVR, De griezels. Miljoenen kinderen over de hele wereld lazen en lezen de boeken van de Britse schrijver Roald Dahl (1916-1990). Zo geliefd als hij bij hen is, zo vaak moet Dahl het bij volwassenen ontgelden, lijkt het wel.

In de jaren tachtig werd hem al vrouwenhaat verweten, omdat in zijn boek De heksen alleen vrouwen een heks kunnen zijn – wat niet betekent dat elke vrouw een heks is, overigens. Andere keren werd hem banaliteit verweten: in De GVR laat de Grote Vriendelijke Reus ‘flitspoppers’ – scheten dus – in het bijzijn van de Britse koningin. Ook is bekend dat in de VS geregeld mensen hebben gepoogd Dahls boeken uit de bibliotheek te krijgen, omdat ouders er in veel van zijn boeken slecht van afkomen en de kinderen nogal eens wraak op hen nemen.

De kritiek op Dahls kinderboeken is nogal mal, maar op Dahls persoon is genoeg aan te merken. Hij was op z’n zachtst gezegd een gecompliceerde man. Hij kon pesterig zijn, hij had affaires gedurende zijn..

