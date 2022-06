Gesloten pragmaticus met internationale idealen

Sigrid Kaag is in relatief korte tijd een van de invloedrijkste Nederlandse politici geworden. In Sigrid Kaag. De schaduwpremier komt zij naar voren als een gedreven, gesloten diplomaat. Wat haar idealen voor Nederland zijn, blijft onduidelijk.

Sigrid Kaag. De schaduwpremier is geschreven door Wilma Kieskamp, politiek verslaggever bij Trouw. Het boek is journalistiek van stijl: het is zeer leesbaar en biedt in een overzichtelijk aantal pagina’s veel informatie over het leven van Kaag. Hierbij is uitgebreid gebruikgemaakt van bestaande en nieuwe interviews. De verscheidenheid aan bronnen toont de veelzijdigheid van de hoofdpersoon: van diepgravende discussies over het Israël-Palestina-conflict in Buitenhof (1996), tot een recent profiel als vrouwelijk rolmodel in Linda.

Het merendeel van de bronnen is openbaar toegankelijk en daardoor bij politiek journalisten en andere belangstellenden waarschijnlijk al bekend. De interviews die Kieskamp hield met bekenden van Kaag dienen vaak t..

