Drie decennia aan Bommeldingen

Op 6 juni 1992 las de 13-jarige Klaas Driebergen zijn eerste echte Bommel. Dertig jaar later is er een ontzettend leuke tak van wetenschap vormgegeven. Het lezen ervan is geen kommer en kwel.

Klaas de jongen lag met een blindedarmontsteking in het Zuiderzeeziekenhuis in Lelystad. Het bleek niet ernstig, maar wel zo langdurig dat de Bommelvoorraad in zijn ouderlijk huis alras was verorberd.

Zijn werkstuk werd in 2012 zijn eerste boek: Bommel en Bijbel. Bijbel en christendom in de verhalen van Marten Toonder. Dat thema werd in 2018 een tentoonstelling in de Grote of Sint-Bavokerk in Haarlem; de omslag van dat boek oogt als en Toonder-stripplaatje, maar is recent, gemaakt door Wil Raymakers. Op de prent zien we de Zwadke Kornelisz., ofwel De Zwarte Zwadderneel, fulmineren tegen Heer Olivier B. Bommel.

Die zit verbijsterd in zijn fauteuil, in ruitjesjas, de pijp aan. Op zijn schoot ligt opengeslagen een dik boek, dat welhaast een S..

