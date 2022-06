De Britten wachten op ‘Karel de Groene’

Het platina regeringsjubileum van koningin Elizabeth is voorbij, maar de problemen rond de Britse monarchie blijven. Tina Brown fileert ze met compassie in De Palace Papers.

De Amerikaanse Tina Brown (68) was hoofdredacteur van Vanity Fair en The New Yorker, kwaliteitsbladen die soms ook diepgaande boulevardartikelen plaatsen. Ze stond mede aan de wieg van de nieuwssite Daily Beast, waarvoor hetzelfde geldt. In 2007 publiceerde ze The Diana Chronicles, tien jaar na de dood van de prinses.

Ze heeft ingangen, doet uitgebreid research en schrijft de moderne geschiedenis van het Britse vorstenhuis leesbaar en ingetogen op: ze mijdt de schandalen niet, maar gaat vooral in op het hoe en waarom en de effecten op de monarchie.

Die staat er, ondanks de golf aan feestelijkheden rond het zeventigjarig regeringsjubileum van koningin Elizabeth, niet best voor. Dat jubileum komt eigenlijk nog. Op 6 februari 1952 volgde..

