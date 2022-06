Een christen die grof geweld gebruikt om zijn doel te bereiken? Alexander Idenburg deed het

Engelen uit Europa is de handelseditie van het proefschrift waarop Hans van der Jagt vorig jaar bij de hoogleraren George Harinck en Hans Renders aan de Vrije Universiteit promoveerde. Het is een fraai uitgegeven boek, met harde kaft en stofomslag en rijk geïllustreerd, zoals men weinig ziet bij historische proefschriften of handelsedities daarvan. Hoewel het boek goed leesbaar is, wekt de ondertitel niet de indruk dat het licht verteerbaar is: A.W.F. Idenburg en de moraal van het Nederlandse imperialisme.

A.W.F. Idenburg is Alexander Idenburg (1861-1935), een vriend en geestverwant van Abraham Kuyper, de leider van het gereformeerde volksdeel vanaf 1870 tot zijn dood in 1920. Kuyper was de grondlegger en de voorman van de Antirevolutiona..

