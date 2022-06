Zora del Buono was een heerszuchtige vrouw van uitersten

De Zwitsers-Italiaanse schrijfster Zora del Buono (1962) ontrukt in haar nieuwste roman De maarschalk het veelbewogen leven van haar Sloveense grootmoeder aan de vergetelheid.

Een standbeeld in Belgrado van Josip Broz Tito (1892–1980), die van 1953 tot 1980 president was van de republiek Joegoslavië. (beeld afp / Andrej Isakovic)

Is Zora Del Buono met vierentachtig jaar door vergiftiging om het leven gekomen? Die suggestie wekt de schrijfster in de proloog van De maarschalk. Veel wijst erop, denkt de schrijfster, Zora’s kleindochter én naamgenoot, zij het dat ze del Buono – in navolging van haar vader – met een kleine letter d schrijft.

Grootmoeder Zora zou in Slovenië vermoord zijn omdat ze een connectie was van de Joegoslavische maarschalk Josip Broz Tito, haar grote held. Aan het eind van De maarschalk komt de schrijfster erop terug. Met een veronderstelling die niet erg waarschijnlijk lijkt.

turbulente geschiedenis

De maarschalk is uitermate boeiend vanwege de turbulente geschiedenis die voortdurend voorbij komt. Het boe..

