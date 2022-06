Schrijfster Anjet Daane is terug met een nieuwe roman, met de dood als centraal thema

Anjet Daanje: 'Schrijven is voor mij zingevend, maar een ander zal zeggen: schrijvers kunnen we missen.'

Alles aan de vriendelijke, wat verlegen vijftiger is sober. Anjet Daanje ontvangt interviewers niet in haar bescheiden, met boeken gevulde woning in Groningen, maar even verderop bij Passage. Bij deze kleine uitgeverij vond ze een thuis toen de grote uitgeefhuizen haar boeken niet meer wilden brengen. Het carillon van de Martinitoren begeleidt ons gesprek, voorbijgangers bekijken nieuwsgierig de boeken in de etalage.

Zo kleinschalig en onopvallend als Daanje haar leven leeft, zo weids is het universum van haar verbeeldingskracht. Daarin herkent ze zich in de negentiende-eeuwse Engelse schrijfster Emily Brontë, het onderwerp van Daanjes nieuwe roman Het lied van ooievaar en dromedaris. Het is een klassiek boek geworden, in o..

