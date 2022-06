Hoe Robbert van Lanschot geboeid raakte door de profeet Mohammed

‘Hoe kan het dat moslims zozeer met God, met Allah, bezig zijn en hun geloof belijden met de intensiteit van een kloosterling?’ Robbert van Lanschot verwondert zich al jaren over de islam, vooral omdat die religie - volgens hem - zo anders is dan het christendom. Hij dook in de verhalen over de profeet Mohammed en schreef daar De tand van de profeet over.

Robbert van Lanschot is freelance journalist en voormalig diplomaat. Hij ziet bij moslims een grote toewijding aan het geloofsleven, op elk moment van de dag, het hele jaar door. ‘Ik ben zelf van katholieken huize. Vroeger, in de tijd van het rijke roomse leven, ging je op zondag naar de kerk, maar daarnaast had je het gewone leven.’

Verspreid door zijn appartement in Den Haag liggen boeken over de islam. Van Lanschot schreef twaalf jaar geleden Café Mogadishu, over moslims in Nederland. De tand van de profeet, dat vorige maand verscheen, is enerzijds een reisverslag over Van Lanschots ontmoetingen in Jeruzalem en Istanbul en in Afghanistan, Syrië en Tsjetsjenië. Anderzijds is het een biografie van de profeet aan d..

