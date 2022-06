Theatrale en meeslepende collaboratieroman van Tom Lanoye

De componist Rik Desmedt kiest volop voor de collaboratie en is ronduit antisemitisch: ‘Van de plaag der Israëlieten, bevrijd ons Heer.’ De in Utrecht geboren Jodin Lea Liebermann is steractrice bij het toneel in Antwerpen en later in Den Haag. Hoewel uitgesloten van optredens blijft ze betrokken bij het toneel. Later raakt ze gefascineerd door wat er zich in de oorlog heeft afgespeeld en dringt deze pas echt en pijnlijk tot haar door. Niet alles blijkt theater.

De eigenlijke hoofdpersoon ten slotte is Alex Desmedt, directeur-generaal der Koninklijke Theaters van Antwerpen, echtgenoot van Lea en broer van Rik. Alex moet zijn weg vinden tussen de verbondenheid met zijn collaborerende broer, zijn liefde voor Lea en vooral zijn ambitie..

