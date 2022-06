Abdelkader Benali, de verloren zoon. Een verhaal over thuiskomen

‘Voor haar ben ik die zoon die altijd weg was, die ervoor koos om zijn vleugels uit te slaan, het huis te verlaten zodra dat kon (ik was achttien toen ik op mezelf ging wonen) en daarna maar zelden van zich liet horen.’ Het zijn woorden van Abdelkader Benali, uit het boekje Moeder en zoon. Een verhaal over thuiskomen. Openhartig is een goede manier om de toon in dit verhaal te omschrijven. In slechts 62 pagina’s vertelt Benali een compleet verhaal over zijn verhouding tot zijn moeder en familie en over zijn band met het beroemde schilderij van Rembrandt van Rijn, Terugkeer van de verloren zoon.