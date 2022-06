De politiek van het kleinste kwaad. Dit boek is een relevante geschiedschrijving

Op woensdagmiddag 29 april 1942 zei Ferdinand aus der Fünten tegen Abraham Asscher en David Cohen dat alle Joden vanaf zondag 3 mei een gele ster moesten dragen. Ferdinand aus der Fünten was verantwoordelijk voor de Jodenvervolging in Amsterdam. Abraham Asscher en David Cohen waren de voorzitters van de Joodse Raad, het bestuur van alle Joden in Nederland. De gele ster was bedoeld om de Joden verder in het isolement te drijven.

Toen Asscher en Cohen met de overige leden van de Joodse Raad over de gele ster aan het vergaderen waren, stormde een vrouw naar binnen, Dina Gerzon. Ze schreeuwde dat de Joodse Raad ‘een bloedraad’ was. De heren probeerden haar te kalmeren. Een van hen wist Dina Gerzon de deur uit te werken.

In het boek van d..

