Als een wachtwoord. Vier preken over christelijke geloofsbelijdenissen

De bekendste geloofsbelijdenis is ongetwijfeld die met de woorden: ‘Ik geloof in God de almachtige Vader, Schepper van hemel en aarde, etc.’ Dit is een hele oude geloofsbelijdenis die in vele varianten teruggaat tot de tweede eeuw van onze jaartelling. Ook bij kerkvader Augustinus in het Noord-Afrikaanse Hippo Regius is hij in gebruik.

Hij diende als een toeleiding naar de doop in de Paasnacht. Daarom preekte Augustinus erover, meestal op de derde of vierde zondag in de veertigdagentijd voor Pasen. Deze preken hadden twee bedoelingen: de geloofsoverdracht – de traditio – en de teruggave van het geloof – de reditio. In het eerste geval werden degenen die zich hadden aangemeld voor de doop onderwezen in het geloof, in het tweede geval gaven de catechisanten het geloof als het ware terug, zij bevestigden en beaamden het geleerde geloof. Van de nu uitgegeven preken zijn de eerste drie te kenmerken als geloofsoverdracht en de laatste als een bevestiging van het geloof.

Opvallend in de preken is dat er geen vaststaande tekst van de geloofsbelijdenis is. De tekst varieert. De ..

