Dominee Wouter van Veelen: ‘Het is niet makkelijk om het geloof te behouden in Nederland’

De kerk in het Noorden slinkt, de kerk in het Zuiden groeit. Toch wordt er nauwelijks geluisterd naar stemmen van theologen uit Afrika, Azië en Latijns-Amerika, constateert dominee Wouter van Veelen. Daarom nam hij het initiatief tot een boek waarin zeven niet-westerse theologen ingaan op de kerkelijke situatie in Nederland. ‘Als pastor merk ik dat de Bijbel bij veel mensen naar de achtergrond is verdwenen.’

Al in Frankrijk werd de vrijgemaakt-gereformeerde dominee Wouter van Veelen (40) ruw geconfronteerd met de secularisatie die West-Europa in haar greep heeft. Na vijf jaar in Loenen aan de Vecht te hebben gestaan, vertrok hij in 2015 met zijn gezin naar twee kleine gereformeerde kerken in Anduze, een plaatsje in Zuid-Frankrijk. Als francofiel greep hij de kans daar voorganger te worden met beide handen aan. Maar hij preekte er soms ‘voor anderhalve man en een paardenkop’.

‘Er is sprake van een cultuurchristendom met veel tradities en grijze hoofden in de kerk. Daar voelde ik me niet goed thuis.’ Toen het spaargeld op was - als predikant kreeg hij een minimumloon - keerde het gezin twee jaar later terug naar Nederland - een ervaring r..

Meld u aan voor onze nieuwsbrief en lees dit artikel gratis Vier artikelen per maand gratis Het belangrijkste nieuws in uw inbox Heeft u al een account? Log in abonnement met korting gratis maand Onthoud mij

Bij het aanmelden gaat u akkoord met onze privacyverklaring en de algemene voorwaarden .