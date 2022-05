In coronatijd hebben de Nederlanders ontdekt dat er in eigen land veel moois te zien en veel leuks te doen is. Wie alle klompenpaden al gelopen heeft en al zijn connecties al gevraagd heeft naar leuke tips, kan nog meer ideeën opdoen in het boek 1000 dingen doen in Nederland.

Het boek bestaat al langer, maar reisjournalist en fotograaf Jeroen van der Spek gaf het dit jaar een update. Van der Spek verzorgde jarenlang Er-op-Uit!, uitstapjes van de NS en maakte ook al 1000 dingen doen in Nederland met kinderen. Ook in de ‘volwassen’ editie staan natuurlijk activiteiten die leuk zijn om met kinderen te doen. De Drentse Koe bijvoorbeeld. Boven een koeienstal is een aantal jaren geleden een klimpark gemaakt. Het parcours dat geschikt is voor kinderen vanaf 5 jaar, bevindt zich dus boven de koeien. Al klauterend in touwnetten moeten zeven boerenhindernissen genomen worden. Waar precies in Drenthe de klauterstal staat, wordt niet vermeld. De website wel. Klauteraars moeten in Ruinerwold zijn.

In de Oosterschelde in Ze..

