Amerika vanuit de trein bezien

‘Hoe Amerikaans ben je zelf al?’, vroeg de Rijksuniversiteit Groningen Emile Kossen vorig jaar maart. ‘Ik ben ergens juist meer een Nederlander geworden. Ik ben bijvoorbeeld een groot fan nu van de NS. Als je ziet hoe gebrekkig het Amerikaanse openbaar vervoer is geregeld!’

Kossen is een multimediaal journalist die in 2017 voor het weekblad EW (vroeger Elsevier) naar de Verenigde Staten mocht, 25 jaar oud. Amerika bleek een speeltuin en Kossen heeft een onbevangen blik. Als 74 miljoen mensen op Donald Trump stemmen, kom je niet weg door daar als correspondent tegen te zijn. Hij schreef dan ook in 2019 Great Again? Achter de schermen van Trumps Amerika en werkte mee aan de update van het boek over alle A..

