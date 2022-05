Historicus James Kennedy: ‘Kerken hebben belangrijke rol in democratie’

Wat is er in deze seculiere tijd over van de veelgeprezen Nederlandse pluriformiteit? De Amerikaans-Nederlandse historicus James Kennedy is er niet gerust op. Hij ziet veel onkunde en onwetendheid over gelovigen. De oude Nederlandse zonde van gebrek aan nieuwsgierigheid steekt weer de kop op.

Nederland is vermaard om de grote mate van godsdienstvrijheid en levensovertuiging. Met de komst van de islam enerzijds én toenemende onkerkelijkheid anderzijds is het denken over religie drastisch veranderd. In de eerste tien jaar van deze eeuw waren er felle en emotionele debatten, zoals over de rituele slacht en over de vraag of smalende godslastering nog langer strafbaar moest zijn. Voor de historici James Kennedy en Mart Rutjes was dat aanleiding te onderzoeken hoe het staat met de veelgeprezen Nederlandse pluriformiteit, waarbij iedereen de ruimte krijgt zijn overtuiging te belijden en te beleven.

Nederland kent geen staatskerk, maar wel het fenomeen van scheiding van kerk en staat. In de praktijk levert dat veel misve..

