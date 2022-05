Jennifer Egan gaat de zwaarte met humor te lijf: ‘Ik kan me de pijn en ellende van andere mensen erg aantrekken’

Haar nieuwste roman is géén waarschuwing tegen de gevaren van technologie, benadrukt de Amerikaanse sterauteur Jennifer Egan. ‘Die gevaren zijn ook allang bekend. Ik wilde vooral een leuk verhaal schrijven. Ik ben meer geïnteresseerd in kleine, menselijke interacties dan in een groot, abstract idee.’

Jennifer Egan: 'Toen de eerste mobieltjes kwamen, hoorde je overal mensen in hun telefoon schreeuwen. Dat is nu gelukkig onacceptabel.'

Het snoephuis, de nieuwste roman van Jennifer Egan (59), gáát wel over mensen die in steeds grotere mate worden beïnvloed door alomtegenwoordige technologie. Een van de terugkerende elementen is namelijk een uitvinding die is gedaan, waardoor mensen hun gedachten kunnen uploaden naar een collectief bewustzijn. Daardoor kunnen ze rustig grasduinen in hun eigen herinneringen, maar óók in die van anderen, met alle positieve én negatieve gevolgen van dien.

Maar Egan heeft liever niet dat haar roman telkens als een boek over technologie wordt gepresenteerd. ‘Wat ik heb verzonnen, is ook helemaal niet nieuw. Ik wilde vooral een goed en leuk verhaal schrijven’, zegt ze.

En het moet worden gezegd: daar is ze opnieuw in geslaagd. Egan i..

